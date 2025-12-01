- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
10 (37.03%)
亏损交易:
17 (62.96%)
最好交易:
3.60 USD
最差交易:
-2.58 USD
毛利:
17.80 USD (1 607 pips)
毛利亏损:
-24.40 USD (3 015 pips)
最大连续赢利:
3 (6.77 USD)
最大连续盈利:
6.97 USD (2)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
22.19%
最大入金加载:
103.18%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
20 (74.07%)
短期交易:
7 (25.93%)
利润因子:
0.73
预期回报:
-0.24 USD
平均利润:
1.78 USD
平均损失:
-1.44 USD
最大连续失误:
5 (-6.27 USD)
最大连续亏损:
-6.27 USD (5)
每月增长:
-13.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.60 USD
最大值:
15.93 USD (26.85%)
相对跌幅:
结余:
26.85% (15.93 USD)
净值:
10.00% (5.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-8
|EURUSD
|4
|USDCHF
|-2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|75
|USDCHF
|-172
|AUDUSD
|89
|NZDUSD
|98
|GBPUSD
|-235
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.60 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +6.77 USD
最大连续亏损: -6.27 USD
每月30 USD
-13%
0
0
USD
USD
43
USD
USD
4
0%
27
37%
22%
0.72
-0.24
USD
USD
27%
1:500