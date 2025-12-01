SegnaliSezioni
Mohd Sauff Bin Zabidi

Firdaus Bin Mohd Ishak 505108

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
5 (45.45%)
Loss Trade:
6 (54.55%)
Best Trade:
3.60 USD
Worst Trade:
-2.58 USD
Profitto lordo:
13.74 USD (1 160 pips)
Perdita lorda:
-9.44 USD (1 314 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.97 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
38.94%
Massimo carico di deposito:
103.18%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
2.75 USD
Perdita media:
-1.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.03 USD (3)
Crescita mensile:
8.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.03 USD (8.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.48% (5.03 USD)
Per equità:
10.00% (5.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5
USDJPY 4
USDCHF 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 4
USDJPY -3
USDCHF 3
NZDUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 75
USDJPY -490
USDCHF 277
NZDUSD -16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.60 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.77 USD
Massima perdita consecutiva: -5.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.08 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 04:20
Share of trading days is too low
2025.12.02 04:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 03:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 03:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 16:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 16:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 16:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
