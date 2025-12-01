СигналыРазделы
Ihar Tsitou

TIO Global

Ihar Tsitou
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 11%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
61 (88.40%)
Убыточных трейдов:
8 (11.59%)
Лучший трейд:
10.87 UST
Худший трейд:
-1.17 UST
Общая прибыль:
119.70 UST (7 339 pips)
Общий убыток:
-11.11 UST (359 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (29.09 UST)
Макс. прибыль в серии:
29.09 UST (16)
Коэффициент Шарпа:
0.83
Торговая активность:
62.86%
Макс. загрузка депозита:
23.54%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
50.27
Длинных трейдов:
7 (10.14%)
Коротких трейдов:
62 (89.86%)
Профит фактор:
10.77
Мат. ожидание:
1.57 UST
Средняя прибыль:
1.96 UST
Средний убыток:
-1.39 UST
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.32 UST)
Макс. убыток в серии:
-1.32 UST (2)
Прирост в месяц:
10.90%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.20 UST
Максимальная:
2.16 UST (0.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (1.20 UST)
По эквити:
2.38% (23.79 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD+ 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD+ 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD+ 7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.87 UST
Худший трейд: -1 UST
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +29.09 UST
Макс. убыток в серии: -1.32 UST

