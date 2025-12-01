- Прирост
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
61 (88.40%)
Убыточных трейдов:
8 (11.59%)
Лучший трейд:
10.87 UST
Худший трейд:
-1.17 UST
Общая прибыль:
119.70 UST (7 339 pips)
Общий убыток:
-11.11 UST (359 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (29.09 UST)
Макс. прибыль в серии:
29.09 UST (16)
Коэффициент Шарпа:
0.83
Торговая активность:
62.86%
Макс. загрузка депозита:
23.54%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
50.27
Длинных трейдов:
7 (10.14%)
Коротких трейдов:
62 (89.86%)
Профит фактор:
10.77
Мат. ожидание:
1.57 UST
Средняя прибыль:
1.96 UST
Средний убыток:
-1.39 UST
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.32 UST)
Макс. убыток в серии:
-1.32 UST (2)
Прирост в месяц:
10.90%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.20 UST
Максимальная:
2.16 UST (0.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (1.20 UST)
По эквити:
2.38% (23.79 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD+
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD+
|7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
