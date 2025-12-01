- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
69
Negociações com lucro:
61 (88.40%)
Negociações com perda:
8 (11.59%)
Melhor negociação:
10.87 UST
Pior negociação:
-1.17 UST
Lucro bruto:
119.70 UST (7 339 pips)
Perda bruta:
-11.35 UST (359 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (29.09 UST)
Máximo lucro consecutivo:
29.09 UST (16)
Índice de Sharpe:
0.83
Atividade de negociação:
54.04%
Depósito máximo carregado:
23.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
50.16
Negociações longas:
7 (10.14%)
Negociações curtas:
62 (89.86%)
Fator de lucro:
10.55
Valor esperado:
1.57 UST
Lucro médio:
1.96 UST
Perda média:
-1.42 UST
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.32 UST)
Máxima perda consecutiva:
-1.32 UST (2)
Crescimento mensal:
10.90%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.20 UST
Máximo:
2.16 UST (0.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.12% (1.20 UST)
Pelo Capital Líquido:
2.38% (23.79 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD+
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD+
|7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
1K
UST
UST
3
95%
69
88%
54%
10.54
1.57
UST
UST
2%
1:500