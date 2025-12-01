- 成長
トレード:
69
利益トレード:
61 (88.40%)
損失トレード:
8 (11.59%)
ベストトレード:
10.87 UST
最悪のトレード:
-1.17 UST
総利益:
119.70 UST (7 339 pips)
総損失:
-11.35 UST (359 pips)
最大連続の勝ち:
16 (29.09 UST)
最大連続利益:
29.09 UST (16)
シャープレシオ:
0.83
取引アクティビティ:
54.04%
最大入金額:
23.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
50.16
長いトレード:
7 (10.14%)
短いトレード:
62 (89.86%)
プロフィットファクター:
10.55
期待されたペイオフ:
1.57 UST
平均利益:
1.96 UST
平均損失:
-1.42 UST
最大連続の負け:
2 (-1.32 UST)
最大連続損失:
-1.32 UST (2)
月間成長:
10.90%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.20 UST
最大の:
2.16 UST (0.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.12% (1.20 UST)
エクイティによる:
2.38% (23.79 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD+
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD+
|7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
