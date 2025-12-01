- 자본
- 축소
트레이드:
87
이익 거래:
73 (83.90%)
손실 거래:
14 (16.09%)
최고의 거래:
10.87 UST
최악의 거래:
-1.41 UST
총 수익:
140.14 UST (8 448 pips)
총 손실:
-18.32 UST (816 pips)
연속 최대 이익:
16 (29.09 UST)
연속 최대 이익:
29.09 UST (16)
샤프 비율:
0.76
거래 활동:
57.23%
최대 입금량:
38.87%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
22.90
롱(주식매수):
7 (8.05%)
숏(주식차입매도):
80 (91.95%)
수익 요인:
7.65
기대수익:
1.40 UST
평균 이익:
1.92 UST
평균 손실:
-1.31 UST
연속 최대 손실:
5 (-3.34 UST)
연속 최대 손실:
-3.34 UST (5)
월별 성장률:
9.65%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.20 UST
최대한의:
5.32 UST (0.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.38% (3.82 UST)
자본금별:
2.38% (23.79 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD+
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD+
|7.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.87 UST
최악의 거래: -1 UST
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +29.09 UST
연속 최대 손실: -3.34 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
1K
UST
UST
4
96%
87
83%
57%
7.64
1.40
UST
UST
2%
1:500