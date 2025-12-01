- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
69
盈利交易:
61 (88.40%)
亏损交易:
8 (11.59%)
最好交易:
10.87 UST
最差交易:
-1.17 UST
毛利:
119.70 UST (7 339 pips)
毛利亏损:
-11.11 UST (359 pips)
最大连续赢利:
16 (29.09 UST)
最大连续盈利:
29.09 UST (16)
夏普比率:
0.83
交易活动:
62.86%
最大入金加载:
23.54%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
15 小时
采收率:
50.27
长期交易:
7 (10.14%)
短期交易:
62 (89.86%)
利润因子:
10.77
预期回报:
1.57 UST
平均利润:
1.96 UST
平均损失:
-1.39 UST
最大连续失误:
2 (-1.32 UST)
最大连续亏损:
-1.32 UST (2)
每月增长:
10.90%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
1.20 UST
最大值:
2.16 UST (0.21%)
相对跌幅:
结余:
0.12% (1.20 UST)
净值:
2.38% (23.79 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD+
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD+
|7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
