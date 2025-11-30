СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Monolith Gold
Vasiliy Kolesov

Monolith Gold

Vasiliy Kolesov
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
xChief-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
37 (58.73%)
Убыточных трейдов:
26 (41.27%)
Лучший трейд:
37.04 USD
Худший трейд:
-54.94 USD
Общая прибыль:
404.71 USD (36 584 pips)
Общий убыток:
-426.08 USD (38 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (98.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
99.85 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
52.15%
Макс. загрузка депозита:
10.92%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
63 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.34 USD
Средняя прибыль:
10.94 USD
Средний убыток:
-16.39 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-177.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-177.69 USD (7)
Прирост в месяц:
-1.94%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
185.00 USD
Максимальная:
193.51 USD (17.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.46% (193.52 USD)
По эквити:
10.07% (111.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.04 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +98.99 USD
Макс. убыток в серии: -177.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "xChief-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
ПАММ счёт в компании xChief.
Для информации по прямому инвестированию обращайтесь в личные сообщения.
Нет отзывов
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 11:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 10:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 11:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 11:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 11:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 11:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
