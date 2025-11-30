- Прирост
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
37 (58.73%)
Убыточных трейдов:
26 (41.27%)
Лучший трейд:
37.04 USD
Худший трейд:
-54.94 USD
Общая прибыль:
404.71 USD (36 584 pips)
Общий убыток:
-426.08 USD (38 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (98.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
99.85 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
52.15%
Макс. загрузка депозита:
10.92%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
63 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.34 USD
Средняя прибыль:
10.94 USD
Средний убыток:
-16.39 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-177.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-177.69 USD (7)
Прирост в месяц:
-1.94%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
185.00 USD
Максимальная:
193.51 USD (17.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.46% (193.52 USD)
По эквити:
10.07% (111.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.04 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +98.99 USD
Макс. убыток в серии: -177.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "xChief-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
ПАММ счёт в компании xChief.
Для информации по прямому инвестированию обращайтесь в личные сообщения.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
93%
63
58%
52%
0.94
-0.34
USD
USD
17%
1:500