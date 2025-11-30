信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Monolith Gold
Vasiliy Kolesov

Monolith Gold

Vasiliy Kolesov
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 -2%
xChief-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
63
盈利交易:
37 (58.73%)
亏损交易:
26 (41.27%)
最好交易:
37.04 USD
最差交易:
-54.94 USD
毛利:
404.71 USD (36 584 pips)
毛利亏损:
-426.08 USD (38 898 pips)
最大连续赢利:
8 (98.99 USD)
最大连续盈利:
99.85 USD (6)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
52.15%
最大入金加载:
10.92%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
63 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.34 USD
平均利润:
10.94 USD
平均损失:
-16.39 USD
最大连续失误:
7 (-177.69 USD)
最大连续亏损:
-177.69 USD (7)
每月增长:
-1.94%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
185.00 USD
最大值:
193.51 USD (17.46%)
相对跌幅:
结余:
17.46% (193.52 USD)
净值:
10.07% (111.59 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +37.04 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +98.99 USD
最大连续亏损: -177.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 xChief-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PAMM account with xChief.
For information on direct investment, please contact us in your personal messages.
没有评论
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 11:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 10:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 11:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 11:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 11:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 11:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Monolith Gold
每月100 USD
-2%
0
0
USD
1.1K
USD
3
93%
63
58%
52%
0.94
-0.34
USD
17%
1:500
