Vasiliy Kolesov

Monolith Gold

Vasiliy Kolesov
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -2%
xChief-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
37 (58.73%)
損失トレード:
26 (41.27%)
ベストトレード:
37.04 USD
最悪のトレード:
-54.94 USD
総利益:
404.71 USD (36 584 pips)
総損失:
-426.08 USD (38 898 pips)
最大連続の勝ち:
8 (98.99 USD)
最大連続利益:
99.85 USD (6)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
52.15%
最大入金額:
10.92%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
63 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.34 USD
平均利益:
10.94 USD
平均損失:
-16.39 USD
最大連続の負け:
7 (-177.69 USD)
最大連続損失:
-177.69 USD (7)
月間成長:
-1.94%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
185.00 USD
最大の:
193.51 USD (17.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.46% (193.52 USD)
エクイティによる:
10.07% (111.59 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +37.04 USD
最悪のトレード: -55 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +98.99 USD
最大連続損失: -177.69 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"xChief-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PAMM account with xChief.
For information on direct investment, please contact us in your personal messages.
レビューなし
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 11:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 10:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 11:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 11:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 11:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 11:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください