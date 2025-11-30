- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
37 (58.73%)
損失トレード:
26 (41.27%)
ベストトレード:
37.04 USD
最悪のトレード:
-54.94 USD
総利益:
404.71 USD (36 584 pips)
総損失:
-426.08 USD (38 898 pips)
最大連続の勝ち:
8 (98.99 USD)
最大連続利益:
99.85 USD (6)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
52.15%
最大入金額:
10.92%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
63 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.34 USD
平均利益:
10.94 USD
平均損失:
-16.39 USD
最大連続の負け:
7 (-177.69 USD)
最大連続損失:
-177.69 USD (7)
月間成長:
-1.94%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
185.00 USD
最大の:
193.51 USD (17.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.46% (193.52 USD)
エクイティによる:
10.07% (111.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.04 USD
最悪のトレード: -55 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +98.99 USD
最大連続損失: -177.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"xChief-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
PAMM account with xChief.
For information on direct investment, please contact us in your personal messages.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
-2%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
93%
63
58%
52%
0.94
-0.34
USD
USD
17%
1:500