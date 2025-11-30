SinaisSeções
Vasiliy Kolesov

Monolith Gold

Vasiliy Kolesov
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 -2%
xChief-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
37 (58.73%)
Negociações com perda:
26 (41.27%)
Melhor negociação:
37.04 USD
Pior negociação:
-54.94 USD
Lucro bruto:
404.71 USD (36 584 pips)
Perda bruta:
-426.08 USD (38 898 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (98.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
99.85 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
52.15%
Depósito máximo carregado:
10.92%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
63 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.34 USD
Lucro médio:
10.94 USD
Perda média:
-16.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-177.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-177.69 USD (7)
Crescimento mensal:
-1.94%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
185.00 USD
Máximo:
193.51 USD (17.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.46% (193.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.07% (111.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +37.04 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +98.99 USD
Máxima perda consecutiva: -177.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "xChief-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PAMM account with xChief.
For information on direct investment, please contact us in your personal messages.
Sem comentários
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 11:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 10:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 11:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 11:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 11:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 11:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
