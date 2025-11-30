SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Monolith Gold
Vasiliy Kolesov

Monolith Gold

Vasiliy Kolesov
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 -2%
xChief-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
63
Transacciones Rentables:
37 (58.73%)
Transacciones Irrentables:
26 (41.27%)
Mejor transacción:
37.04 USD
Peor transacción:
-54.94 USD
Beneficio Bruto:
404.71 USD (36 584 pips)
Pérdidas Brutas:
-426.08 USD (38 898 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (98.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
99.85 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
52.15%
Carga máxima del depósito:
10.92%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.11
Transacciones Largas:
63 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.34 USD
Beneficio medio:
10.94 USD
Pérdidas medias:
-16.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-177.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-177.69 USD (7)
Crecimiento al mes:
-1.94%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
185.00 USD
Máxima:
193.51 USD (17.46%)
Reducción relativa:
De balance:
17.46% (193.52 USD)
De fondos:
10.07% (111.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +37.04 USD
Peor transacción: -55 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +98.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -177.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "xChief-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PAMM account with xChief.
For information on direct investment, please contact us in your personal messages.
No hay comentarios
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 21:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 16:36
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 11:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 10:14
Share of trading days is too low
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 11:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 11:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 11:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 11:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
