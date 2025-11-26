СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Rose Gold low frequency
Janet Abu Khalil

Rose Gold low frequency

Janet Abu Khalil
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 12%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
21 (91.30%)
Убыточных трейдов:
2 (8.70%)
Лучший трейд:
1.81 USD
Худший трейд:
-1.36 USD
Общая прибыль:
13.87 USD (7 219 pips)
Общий убыток:
-2.28 USD (1 138 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (7.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.97 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
1.79%
Макс. загрузка депозита:
97.04%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
8.52
Длинных трейдов:
23 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.08
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
0.66 USD
Средний убыток:
-1.14 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.36 USD (1)
Прирост в месяц:
8.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.36 USD (1.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.21% (1.36 USD)
По эквити:
19.43% (20.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.81 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.97 USD
Макс. убыток в серии: -1.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.69 × 144
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Rose Gold EA default low frequency mode
Нет отзывов
2025.11.27 18:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Rose Gold low frequency
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
112
USD
6
100%
23
91%
2%
6.08
0.50
USD
19%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.