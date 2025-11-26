- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
21 (91.30%)
亏损交易:
2 (8.70%)
最好交易:
1.81 USD
最差交易:
-1.36 USD
毛利:
13.87 USD (7 219 pips)
毛利亏损:
-2.28 USD (1 138 pips)
最大连续赢利:
13 (7.97 USD)
最大连续盈利:
7.97 USD (13)
夏普比率:
0.77
交易活动:
1.79%
最大入金加载:
97.04%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
8.52
长期交易:
23 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
6.08
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
0.66 USD
平均损失:
-1.14 USD
最大连续失误:
1 (-1.36 USD)
最大连续亏损:
-1.36 USD (1)
每月增长:
8.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.36 USD (1.21%)
相对跌幅:
结余:
1.21% (1.36 USD)
净值:
19.43% (20.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.81 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.97 USD
最大连续亏损: -1.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Rose Gold EA default low frequency mode
没有评论
