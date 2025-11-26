信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Rose Gold low frequency
Janet Abu Khalil

Rose Gold low frequency

Janet Abu Khalil
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 12%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
23
盈利交易:
21 (91.30%)
亏损交易:
2 (8.70%)
最好交易:
1.81 USD
最差交易:
-1.36 USD
毛利:
13.87 USD (7 219 pips)
毛利亏损:
-2.28 USD (1 138 pips)
最大连续赢利:
13 (7.97 USD)
最大连续盈利:
7.97 USD (13)
夏普比率:
0.77
交易活动:
1.79%
最大入金加载:
97.04%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
8.52
长期交易:
23 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
6.08
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
0.66 USD
平均损失:
-1.14 USD
最大连续失误:
1 (-1.36 USD)
最大连续亏损:
-1.36 USD (1)
每月增长:
8.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.36 USD (1.21%)
相对跌幅:
结余:
1.21% (1.36 USD)
净值:
19.43% (20.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 6.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.81 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.97 USD
最大连续亏损: -1.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.44 × 146
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
Rose Gold EA default low frequency mode
2025.11.27 18:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Rose Gold low frequency
每月30 USD
12%
0
0
USD
112
USD
6
100%
23
91%
2%
6.08
0.50
USD
19%
1:200
