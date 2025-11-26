- 成長
トレード:
25
利益トレード:
22 (88.00%)
損失トレード:
3 (12.00%)
ベストトレード:
9.75 USD
最悪のトレード:
-8.02 USD
総利益:
23.62 USD (12 095 pips)
総損失:
-10.30 USD (5 148 pips)
最大連続の勝ち:
13 (7.97 USD)
最大連続利益:
9.95 USD (2)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
0.45%
最大入金額:
105.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
1.66
長いトレード:
25 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.29
期待されたペイオフ:
0.53 USD
平均利益:
1.07 USD
平均損失:
-3.43 USD
最大連続の負け:
1 (-8.02 USD)
最大連続損失:
-8.02 USD (1)
月間成長:
7.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.02 USD (6.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.61% (8.02 USD)
エクイティによる:
23.55% (26.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.75 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7.97 USD
最大連続損失: -8.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Rose Gold EA default low frequency mode
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
13%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
7
100%
25
88%
0%
2.29
0.53
USD
USD
24%
1:200