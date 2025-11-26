- 자본
- 축소
트레이드:
29
이익 거래:
25 (86.20%)
손실 거래:
4 (13.79%)
최고의 거래:
9.75 USD
최악의 거래:
-8.02 USD
총 수익:
31.73 USD (16 146 pips)
총 손실:
-15.51 USD (7 749 pips)
연속 최대 이익:
13 (7.97 USD)
연속 최대 이익:
9.95 USD (2)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
0.45%
최대 입금량:
105.74%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
2.02
롱(주식매수):
29 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
0.56 USD
평균 이익:
1.27 USD
평균 손실:
-3.88 USD
연속 최대 손실:
1 (-8.02 USD)
연속 최대 손실:
-8.02 USD (1)
월별 성장률:
7.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
8.02 USD (6.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.61% (8.02 USD)
자본금별:
23.55% (26.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|16
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.75 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +7.97 USD
연속 최대 손실: -8.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|205.00 × 1
Rose Gold EA default low frequency mode
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
16%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
8
100%
29
86%
0%
2.04
0.56
USD
USD
24%
1:200