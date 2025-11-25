- Прирост
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
43 (39.44%)
Убыточных трейдов:
66 (60.55%)
Лучший трейд:
25.73 EUR
Худший трейд:
-7.26 EUR
Общая прибыль:
247.45 EUR (7 682 pips)
Общий убыток:
-372.59 EUR (11 883 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (30.03 EUR)
Макс. прибыль в серии:
43.65 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
31.31%
Макс. загрузка депозита:
101.19%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
47 (43.12%)
Коротких трейдов:
62 (56.88%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-1.15 EUR
Средняя прибыль:
5.75 EUR
Средний убыток:
-5.65 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-79.11 EUR)
Макс. убыток в серии:
-79.11 EUR (13)
Прирост в месяц:
-15.59%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
168.79 EUR
Максимальная:
168.79 EUR (21.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.03% (168.79 EUR)
По эквити:
6.40% (45.26 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-143
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
