- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
109
盈利交易:
43 (39.44%)
亏损交易:
66 (60.55%)
最好交易:
25.73 EUR
最差交易:
-7.26 EUR
毛利:
247.45 EUR (7 682 pips)
毛利亏损:
-372.59 EUR (11 883 pips)
最大连续赢利:
7 (30.03 EUR)
最大连续盈利:
43.65 EUR (4)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
31.31%
最大入金加载:
101.19%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
40
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.74
长期交易:
47 (43.12%)
短期交易:
62 (56.88%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-1.15 EUR
平均利润:
5.75 EUR
平均损失:
-5.65 EUR
最大连续失误:
13 (-79.11 EUR)
最大连续亏损:
-79.11 EUR (13)
每月增长:
-15.59%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
168.79 EUR
最大值:
168.79 EUR (21.03%)
相对跌幅:
结余:
21.03% (168.79 EUR)
净值:
6.40% (45.26 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-143
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.73 EUR
最差交易: -7 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +30.03 EUR
最大连续亏损: -79.11 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AdmiralsGroup-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-16%
0
0
USD
USD
677
EUR
EUR
4
98%
109
39%
31%
0.66
-1.15
EUR
EUR
21%
1:30