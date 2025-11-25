SegnaliSezioni
Nikolay Borisov

Lom Palanka

Nikolay Borisov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-5.84 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-11.68 EUR (422 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
-273.83
Attività di trading:
18.27%
Massimo carico di deposito:
36.42%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.84 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-5.84 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-11.68 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-11.68 EUR (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.68 EUR
Massimale:
11.68 EUR (1.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.46% (11.68 EUR)
Per equità:
2.26% (18.14 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -422
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -11.68 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.25 14:21
Share of trading days is too low
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 13:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 13:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 13:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.