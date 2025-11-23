- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
34.58 USD
Худший трейд:
-1.78 USD
Общая прибыль:
130.80 USD (2 831 pips)
Общий убыток:
-5.28 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (130.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.80 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
1.12
Торговая активность:
32.61%
Макс. загрузка депозита:
1.01%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
32.94
Длинных трейдов:
4 (36.36%)
Коротких трейдов:
7 (63.64%)
Профит фактор:
24.77
Мат. ожидание:
11.41 USD
Средняя прибыль:
13.08 USD
Средний убыток:
-5.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.78 USD (1)
Прирост в месяц:
1.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.81 USD
Максимальная:
3.81 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (1.12 USD)
По эквити:
1.16% (99.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|GBPCAD
|4
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|50
|GBPCAD
|39
|AUDCAD
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|1.3K
|GBPCAD
|1.2K
|AUDCAD
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.58 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +130.80 USD
Макс. убыток в серии: -1.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.40 × 113
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.92 × 309
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
VantageFX-Live
|1.97 × 30
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.09 × 766
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.10 × 669
Improve
Нет отзывов
