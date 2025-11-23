СигналыРазделы
Yu Zhang

New Stone

Yu Zhang
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 1%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
34.58 USD
Худший трейд:
-1.78 USD
Общая прибыль:
130.80 USD (2 831 pips)
Общий убыток:
-5.28 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (130.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.80 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
1.12
Торговая активность:
32.61%
Макс. загрузка депозита:
1.01%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
32.94
Длинных трейдов:
4 (36.36%)
Коротких трейдов:
7 (63.64%)
Профит фактор:
24.77
Мат. ожидание:
11.41 USD
Средняя прибыль:
13.08 USD
Средний убыток:
-5.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.78 USD (1)
Прирост в месяц:
1.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.81 USD
Максимальная:
3.81 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (1.12 USD)
По эквити:
1.16% (99.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 4
GBPCAD 4
AUDCAD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD 50
GBPCAD 39
AUDCAD 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD 1.3K
GBPCAD 1.2K
AUDCAD 321
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.58 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +130.80 USD
Макс. убыток в серии: -1.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AmanaCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ForexTimeFXTM-Live01
0.40 × 113
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
0.92 × 309
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
VantageFX-Live
1.97 × 30
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.09 × 766
Pepperstone-MT5-Live01
2.10 × 669
еще 13...
Improve
Нет отзывов
2025.12.16 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 14:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 14:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 14:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 14:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 14:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.23 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
New Stone
40 USD в месяц
1%
0
0
USD
8.7K
USD
3
100%
11
90%
33%
24.77
11.41
USD
1%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.