交易:
11
盈利交易:
10 (90.90%)
亏损交易:
1 (9.09%)
最好交易:
34.58 USD
最差交易:
-1.78 USD
毛利:
130.80 USD (2 831 pips)
毛利亏损:
-5.28 USD
最大连续赢利:
10 (130.80 USD)
最大连续盈利:
130.80 USD (10)
夏普比率:
1.12
交易活动:
32.61%
最大入金加载:
1.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
32.94
长期交易:
4 (36.36%)
短期交易:
7 (63.64%)
利润因子:
24.77
预期回报:
11.41 USD
平均利润:
13.08 USD
平均损失:
-5.28 USD
最大连续失误:
1 (-1.78 USD)
最大连续亏损:
-1.78 USD (1)
每月增长:
1.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.81 USD
最大值:
3.81 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (1.12 USD)
净值:
1.16% (99.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|GBPCAD
|4
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|50
|GBPCAD
|39
|AUDCAD
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|1.3K
|GBPCAD
|1.2K
|AUDCAD
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
最好交易: +34.58 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +130.80 USD
最大连续亏损: -1.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.40 × 113
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.92 × 309
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
VantageFX-Live
|1.97 × 30
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.09 × 766
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.10 × 669
