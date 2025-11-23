- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
10 (90.90%)
Negociações com perda:
1 (9.09%)
Melhor negociação:
34.58 USD
Pior negociação:
-1.78 USD
Lucro bruto:
130.80 USD (2 831 pips)
Perda bruta:
-5.28 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (130.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
130.80 USD (10)
Índice de Sharpe:
1.12
Atividade de negociação:
32.61%
Depósito máximo carregado:
1.01%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
32.94
Negociações longas:
4 (36.36%)
Negociações curtas:
7 (63.64%)
Fator de lucro:
24.77
Valor esperado:
11.41 USD
Lucro médio:
13.08 USD
Perda média:
-5.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.78 USD (1)
Crescimento mensal:
1.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.81 USD
Máximo:
3.81 USD (0.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (1.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.16% (99.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|GBPCAD
|4
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|50
|GBPCAD
|39
|AUDCAD
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|1.3K
|GBPCAD
|1.2K
|AUDCAD
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.58 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +130.80 USD
Máxima perda consecutiva: -1.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.40 × 113
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.92 × 309
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
VantageFX-Live
|1.97 × 30
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.09 × 766
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.10 × 669
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
40 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
8.7K
USD
USD
3
100%
11
90%
33%
24.77
11.41
USD
USD
1%
1:500