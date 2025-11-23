- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
10 (90.90%)
損失トレード:
1 (9.09%)
ベストトレード:
34.58 USD
最悪のトレード:
-1.78 USD
総利益:
130.80 USD (2 831 pips)
総損失:
-5.28 USD
最大連続の勝ち:
10 (130.80 USD)
最大連続利益:
130.80 USD (10)
シャープレシオ:
1.12
取引アクティビティ:
32.61%
最大入金額:
1.01%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
32.94
長いトレード:
4 (36.36%)
短いトレード:
7 (63.64%)
プロフィットファクター:
24.77
期待されたペイオフ:
11.41 USD
平均利益:
13.08 USD
平均損失:
-5.28 USD
最大連続の負け:
1 (-1.78 USD)
最大連続損失:
-1.78 USD (1)
月間成長:
1.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.81 USD
最大の:
3.81 USD (0.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (1.12 USD)
エクイティによる:
1.16% (99.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|GBPCAD
|4
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD
|50
|GBPCAD
|39
|AUDCAD
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD
|1.3K
|GBPCAD
|1.2K
|AUDCAD
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.58 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +130.80 USD
最大連続損失: -1.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.40 × 113
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.92 × 309
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
VantageFX-Live
|1.97 × 30
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.09 × 766
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.10 × 669
Improve
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
1%
0
0
USD
USD
8.7K
USD
USD
3
100%
11
90%
33%
24.77
11.41
USD
USD
1%
1:500