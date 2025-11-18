- Прирост
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
10 (43.47%)
Убыточных трейдов:
13 (56.52%)
Лучший трейд:
119.22 USD
Худший трейд:
-66.31 USD
Общая прибыль:
835.87 USD (464 943 pips)
Общий убыток:
-486.00 USD (238 303 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (338.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
338.19 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
25.75%
Макс. загрузка депозита:
1.16%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.88
Длинных трейдов:
23 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
15.21 USD
Средняя прибыль:
83.59 USD
Средний убыток:
-37.38 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-184.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-184.73 USD (4)
Прирост в месяц:
7.00%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.59 USD
Максимальная:
186.38 USD (3.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.50% (185.72 USD)
По эквити:
1.48% (80.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|350
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|227K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +119.22 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +338.19 USD
Макс. убыток в серии: -184.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real35" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
