트레이드:
24
이익 거래:
10 (41.66%)
손실 거래:
14 (58.33%)
최고의 거래:
119.22 USD
최악의 거래:
-66.31 USD
총 수익:
835.87 USD (464 943 pips)
총 손실:
-491.39 USD (243 576 pips)
연속 최대 이익:
4 (338.19 USD)
연속 최대 이익:
338.19 USD (4)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
22.50%
최대 입금량:
1.16%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
1.85
롱(주식매수):
24 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
14.35 USD
평균 이익:
83.59 USD
평균 손실:
-35.10 USD
연속 최대 손실:
4 (-184.73 USD)
연속 최대 손실:
-184.73 USD (4)
월별 성장률:
2.68%
Algo 트레이딩:
50%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
26.59 USD
최대한의:
186.38 USD (3.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.50% (185.72 USD)
자본금별:
1.48% (80.01 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|344
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|221K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
