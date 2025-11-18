- 成长
交易:
23
盈利交易:
10 (43.47%)
亏损交易:
13 (56.52%)
最好交易:
119.22 USD
最差交易:
-66.31 USD
毛利:
835.87 USD (464 943 pips)
毛利亏损:
-486.00 USD (238 303 pips)
最大连续赢利:
4 (338.19 USD)
最大连续盈利:
338.19 USD (4)
夏普比率:
0.25
交易活动:
25.75%
最大入金加载:
1.16%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 小时
采收率:
1.88
长期交易:
23 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.72
预期回报:
15.21 USD
平均利润:
83.59 USD
平均损失:
-37.38 USD
最大连续失误:
4 (-184.73 USD)
最大连续亏损:
-184.73 USD (4)
每月增长:
7.00%
算法交易:
47%
结余跌幅:
绝对:
26.59 USD
最大值:
186.38 USD (3.51%)
相对跌幅:
结余:
3.50% (185.72 USD)
净值:
1.48% (80.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|350
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|227K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119.22 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +338.19 USD
最大连续亏损: -184.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real35 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
