トレード:
23
利益トレード:
10 (43.47%)
損失トレード:
13 (56.52%)
ベストトレード:
119.22 USD
最悪のトレード:
-66.31 USD
総利益:
835.87 USD (464 943 pips)
総損失:
-486.00 USD (238 303 pips)
最大連続の勝ち:
4 (338.19 USD)
最大連続利益:
338.19 USD (4)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
25.75%
最大入金額:
1.16%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
1.88
長いトレード:
23 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
15.21 USD
平均利益:
83.59 USD
平均損失:
-37.38 USD
最大連続の負け:
4 (-184.73 USD)
最大連続損失:
-184.73 USD (4)
月間成長:
7.00%
アルゴリズム取引:
47%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.59 USD
最大の:
186.38 USD (3.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.50% (185.72 USD)
エクイティによる:
1.48% (80.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|350
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|227K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real35"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
