Negociações:
23
Negociações com lucro:
10 (43.47%)
Negociações com perda:
13 (56.52%)
Melhor negociação:
119.22 USD
Pior negociação:
-66.31 USD
Lucro bruto:
835.87 USD (464 943 pips)
Perda bruta:
-486.00 USD (238 303 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (338.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
338.19 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
25.75%
Depósito máximo carregado:
1.16%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
1.88
Negociações longas:
23 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
15.21 USD
Lucro médio:
83.59 USD
Perda média:
-37.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-184.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-184.73 USD (4)
Crescimento mensal:
7.00%
Algotrading:
47%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.59 USD
Máximo:
186.38 USD (3.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.50% (185.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.48% (80.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|350
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|227K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +119.22 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +338.19 USD
Máxima perda consecutiva: -184.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real35" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
