- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
21 (75.00%)
Убыточных трейдов:
7 (25.00%)
Лучший трейд:
266.60 USD
Худший трейд:
-109.92 USD
Общая прибыль:
1 294.03 USD (6 133 pips)
Общий убыток:
-324.39 USD (1 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (432.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
432.45 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
0.12%
Макс. загрузка депозита:
26.26%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
8.82
Длинных трейдов:
9 (32.14%)
Коротких трейдов:
19 (67.86%)
Профит фактор:
3.99
Мат. ожидание:
34.63 USD
Средняя прибыль:
61.62 USD
Средний убыток:
-46.34 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-109.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-109.92 USD (1)
Прирост в месяц:
29.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
109.92 USD (3.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.28% (109.92 USD)
По эквити:
17.81% (585.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|970
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +266.60 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +432.45 USD
Макс. убыток в серии: -109.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
еще 63...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
6
100%
28
75%
0%
3.98
34.63
USD
USD
18%
1:500