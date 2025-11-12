- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
21 (75.00%)
亏损交易:
7 (25.00%)
最好交易:
266.60 USD
最差交易:
-109.92 USD
毛利:
1 294.03 USD (6 133 pips)
毛利亏损:
-324.39 USD (1 873 pips)
最大连续赢利:
11 (432.45 USD)
最大连续盈利:
432.45 USD (11)
夏普比率:
0.47
交易活动:
0.12%
最大入金加载:
26.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
8.82
长期交易:
9 (32.14%)
短期交易:
19 (67.86%)
利润因子:
3.99
预期回报:
34.63 USD
平均利润:
61.62 USD
平均损失:
-46.34 USD
最大连续失误:
1 (-109.92 USD)
最大连续亏损:
-109.92 USD (1)
每月增长:
29.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
109.92 USD (3.28%)
相对跌幅:
结余:
3.28% (109.92 USD)
净值:
17.81% (585.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|970
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +266.60 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +432.45 USD
最大连续亏损: -109.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
没有评论
