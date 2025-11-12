- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
21 (75.00%)
Negociações com perda:
7 (25.00%)
Melhor negociação:
266.60 USD
Pior negociação:
-109.92 USD
Lucro bruto:
1 294.03 USD (6 133 pips)
Perda bruta:
-324.39 USD (1 873 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (432.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
432.45 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
0.12%
Depósito máximo carregado:
26.26%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
8.82
Negociações longas:
9 (32.14%)
Negociações curtas:
19 (67.86%)
Fator de lucro:
3.99
Valor esperado:
34.63 USD
Lucro médio:
61.62 USD
Perda média:
-46.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-109.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-109.92 USD (1)
Crescimento mensal:
29.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
109.92 USD (3.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.28% (109.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.81% (585.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|970
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +266.60 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +432.45 USD
Máxima perda consecutiva: -109.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
63 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
31%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
6
100%
28
75%
0%
3.98
34.63
USD
USD
18%
1:500