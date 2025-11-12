- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
28
利益トレード:
21 (75.00%)
損失トレード:
7 (25.00%)
ベストトレード:
266.60 USD
最悪のトレード:
-109.92 USD
総利益:
1 294.03 USD (6 133 pips)
総損失:
-324.39 USD (1 873 pips)
最大連続の勝ち:
11 (432.45 USD)
最大連続利益:
432.45 USD (11)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
0.12%
最大入金額:
26.26%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
31 分
リカバリーファクター:
8.82
長いトレード:
9 (32.14%)
短いトレード:
19 (67.86%)
プロフィットファクター:
3.99
期待されたペイオフ:
34.63 USD
平均利益:
61.62 USD
平均損失:
-46.34 USD
最大連続の負け:
1 (-109.92 USD)
最大連続損失:
-109.92 USD (1)
月間成長:
29.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
109.92 USD (3.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.28% (109.92 USD)
エクイティによる:
17.81% (585.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|970
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
ベストトレード: +266.60 USD
最悪のトレード: -110 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +432.45 USD
最大連続損失: -109.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
31%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
6
100%
28
75%
0%
3.98
34.63
USD
USD
18%
1:500