Fatemeh Naghizadehalgho

Nexus Algo V2

Fatemeh Naghizadehalgho
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 299 USD в месяц
прирост с 2025 10%
WingoGroupLtd-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
135 (78.48%)
Убыточных трейдов:
37 (21.51%)
Лучший трейд:
53.96 USD
Худший трейд:
-73.80 USD
Общая прибыль:
973.17 USD (53 291 pips)
Общий убыток:
-642.55 USD (41 130 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (134.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.93 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
59.92%
Макс. загрузка депозита:
73.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
73 (42.44%)
Коротких трейдов:
99 (57.56%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
7.21 USD
Средний убыток:
-17.37 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-146.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-146.57 USD (6)
Прирост в месяц:
12.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.38 USD
Максимальная:
203.63 USD (4.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.05% (203.57 USD)
По эквити:
4.29% (95.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD.vip 96
XAUUSD.vip 67
EURUSD.vip 3
AUDCAD.vip 3
GBPCAD.vip 2
USDJPY.vip 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD.vip 328
XAUUSD.vip -27
EURUSD.vip 20
AUDCAD.vip -7
GBPCAD.vip -28
USDJPY.vip 44
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD.vip 13K
XAUUSD.vip -878
EURUSD.vip 282
AUDCAD.vip -94
GBPCAD.vip -387
USDJPY.vip 227
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.96 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +134.81 USD
Макс. убыток в серии: -146.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WingoGroupLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.31 14:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 13:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 17:50
Share of trading days is too low
2025.11.11 16:50
Share of trading days is too low
2025.11.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.