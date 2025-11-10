- Прирост
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
135 (78.48%)
Убыточных трейдов:
37 (21.51%)
Лучший трейд:
53.96 USD
Худший трейд:
-73.80 USD
Общая прибыль:
973.17 USD (53 291 pips)
Общий убыток:
-642.55 USD (41 130 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (134.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.93 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
59.92%
Макс. загрузка депозита:
73.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
73 (42.44%)
Коротких трейдов:
99 (57.56%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
7.21 USD
Средний убыток:
-17.37 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-146.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-146.57 USD (6)
Прирост в месяц:
12.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.38 USD
Максимальная:
203.63 USD (4.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.05% (203.57 USD)
По эквити:
4.29% (95.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|96
|XAUUSD.vip
|67
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD.vip
|328
|XAUUSD.vip
|-27
|EURUSD.vip
|20
|AUDCAD.vip
|-7
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|44
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD.vip
|13K
|XAUUSD.vip
|-878
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-94
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +53.96 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +134.81 USD
Макс. убыток в серии: -146.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WingoGroupLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
