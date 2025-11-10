- 成长
交易:
172
盈利交易:
135 (78.48%)
亏损交易:
37 (21.51%)
最好交易:
53.96 USD
最差交易:
-73.80 USD
毛利:
973.17 USD (53 291 pips)
毛利亏损:
-642.55 USD (41 130 pips)
最大连续赢利:
28 (134.81 USD)
最大连续盈利:
199.93 USD (9)
夏普比率:
0.13
交易活动:
59.92%
最大入金加载:
73.36%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.62
长期交易:
73 (42.44%)
短期交易:
99 (57.56%)
利润因子:
1.51
预期回报:
1.92 USD
平均利润:
7.21 USD
平均损失:
-17.37 USD
最大连续失误:
6 (-146.57 USD)
最大连续亏损:
-146.57 USD (6)
每月增长:
12.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.38 USD
最大值:
203.63 USD (4.58%)
相对跌幅:
结余:
9.05% (203.57 USD)
净值:
4.29% (95.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|96
|XAUUSD.vip
|67
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD.vip
|328
|XAUUSD.vip
|-27
|EURUSD.vip
|20
|AUDCAD.vip
|-7
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|44
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD.vip
|13K
|XAUUSD.vip
|-878
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-94
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.96 USD
最差交易: -74 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +134.81 USD
最大连续亏损: -146.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WingoGroupLtd-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
