- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
172
Negociações com lucro:
135 (78.48%)
Negociações com perda:
37 (21.51%)
Melhor negociação:
53.96 USD
Pior negociação:
-73.80 USD
Lucro bruto:
973.17 USD (53 291 pips)
Perda bruta:
-642.55 USD (41 130 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (134.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
199.93 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
59.92%
Depósito máximo carregado:
73.36%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.62
Negociações longas:
73 (42.44%)
Negociações curtas:
99 (57.56%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
1.92 USD
Lucro médio:
7.21 USD
Perda média:
-17.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-146.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-146.57 USD (6)
Crescimento mensal:
12.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.38 USD
Máximo:
203.63 USD (4.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.05% (203.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.29% (95.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|96
|XAUUSD.vip
|67
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD.vip
|328
|XAUUSD.vip
|-27
|EURUSD.vip
|20
|AUDCAD.vip
|-7
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|44
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD.vip
|13K
|XAUUSD.vip
|-878
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-94
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WingoGroupLtd-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
