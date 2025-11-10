- 成長
トレード:
172
利益トレード:
135 (78.48%)
損失トレード:
37 (21.51%)
ベストトレード:
53.96 USD
最悪のトレード:
-73.80 USD
総利益:
973.17 USD (53 291 pips)
総損失:
-642.55 USD (41 130 pips)
最大連続の勝ち:
28 (134.81 USD)
最大連続利益:
199.93 USD (9)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
59.92%
最大入金額:
73.36%
最近のトレード:
22 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.62
長いトレード:
73 (42.44%)
短いトレード:
99 (57.56%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
1.92 USD
平均利益:
7.21 USD
平均損失:
-17.37 USD
最大連続の負け:
6 (-146.57 USD)
最大連続損失:
-146.57 USD (6)
月間成長:
12.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.38 USD
最大の:
203.63 USD (4.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.05% (203.57 USD)
エクイティによる:
4.29% (95.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|96
|XAUUSD.vip
|67
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD.vip
|328
|XAUUSD.vip
|-27
|EURUSD.vip
|20
|AUDCAD.vip
|-7
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|44
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD.vip
|13K
|XAUUSD.vip
|-878
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-94
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +53.96 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +134.81 USD
最大連続損失: -146.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WingoGroupLtd-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
