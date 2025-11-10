- 자본
- 축소
트레이드:
180
이익 거래:
143 (79.44%)
손실 거래:
37 (20.56%)
최고의 거래:
53.96 USD
최악의 거래:
-73.80 USD
총 수익:
997.02 USD (55 720 pips)
총 손실:
-642.77 USD (41 130 pips)
연속 최대 이익:
28 (134.81 USD)
연속 최대 이익:
199.93 USD (9)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
58.33%
최대 입금량:
73.36%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.74
롱(주식매수):
81 (45.00%)
숏(주식차입매도):
99 (55.00%)
수익 요인:
1.55
기대수익:
1.97 USD
평균 이익:
6.97 USD
평균 손실:
-17.37 USD
연속 최대 손실:
6 (-146.57 USD)
연속 최대 손실:
-146.57 USD (6)
월별 성장률:
12.45%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.38 USD
최대한의:
203.63 USD (4.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.05% (203.57 USD)
자본금별:
4.29% (95.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|101
|XAUUSD.vip
|70
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD.vip
|332
|XAUUSD.vip
|-8
|EURUSD.vip
|20
|AUDCAD.vip
|-7
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|44
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD.vip
|14K
|XAUUSD.vip
|1.1K
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-94
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.96 USD
최악의 거래: -74 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +134.81 USD
연속 최대 손실: -146.57 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WingoGroupLtd-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 299 USD
11%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
9
100%
180
79%
58%
1.55
1.97
USD
USD
9%
1:100