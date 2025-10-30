- Прирост
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
54 (56.25%)
Убыточных трейдов:
42 (43.75%)
Лучший трейд:
16.42 USD
Худший трейд:
-16.17 USD
Общая прибыль:
174.77 USD (24 091 pips)
Общий убыток:
-169.82 USD (24 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (20.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.92 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
38.06%
Макс. загрузка депозита:
15.55%
Последний трейд:
58 минут
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
50 (52.08%)
Коротких трейдов:
46 (47.92%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
3.24 USD
Средний убыток:
-4.04 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-101.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-101.19 USD (13)
Прирост в месяц:
1.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
93.78 USD
Максимальная:
101.19 USD (12.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.53% (101.19 USD)
По эквити:
12.62% (98.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|18
|GBPJPY.r
|17
|CHFJPY.r
|14
|USDAUD.r
|11
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|5
|CHFUSD.r
|4
|EURNZD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD.r
|-81
|GBPJPY.r
|24
|CHFJPY.r
|18
|USDAUD.r
|25
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|7
|CHFUSD.r
|17
|EURNZD.r
|7
|AUDNZD.r
|6
|EURAUD.r
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD.r
|-12K
|GBPJPY.r
|3.6K
|CHFJPY.r
|2.8K
|USDAUD.r
|1.8K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|952
|CHFUSD.r
|1.8K
|EURNZD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|EURAUD.r
|959
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +16.42 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +20.30 USD
Макс. убыток в серии: -101.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
