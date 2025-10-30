- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
96
Negociações com lucro:
54 (56.25%)
Negociações com perda:
42 (43.75%)
Melhor negociação:
16.42 USD
Pior negociação:
-16.17 USD
Lucro bruto:
174.77 USD (24 091 pips)
Perda bruta:
-169.82 USD (24 987 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (20.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.92 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
38.06%
Depósito máximo carregado:
15.55%
Último negócio:
36 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
50 (52.08%)
Negociações curtas:
46 (47.92%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
3.24 USD
Perda média:
-4.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-101.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-101.19 USD (13)
Crescimento mensal:
1.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
93.78 USD
Máximo:
101.19 USD (12.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.53% (101.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.62% (98.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|18
|GBPJPY.r
|17
|CHFJPY.r
|14
|USDAUD.r
|11
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|5
|CHFUSD.r
|4
|EURNZD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|EURAUD.r
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD.r
|-81
|GBPJPY.r
|24
|CHFJPY.r
|18
|USDAUD.r
|25
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|7
|CHFUSD.r
|17
|EURNZD.r
|7
|AUDNZD.r
|6
|EURAUD.r
|6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD.r
|-12K
|GBPJPY.r
|3.6K
|CHFJPY.r
|2.8K
|USDAUD.r
|1.8K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|952
|CHFUSD.r
|1.8K
|EURNZD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|EURAUD.r
|959
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.42 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +20.30 USD
Máxima perda consecutiva: -101.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
