- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
96
盈利交易:
54 (56.25%)
亏损交易:
42 (43.75%)
最好交易:
16.42 USD
最差交易:
-16.17 USD
毛利:
174.77 USD (24 091 pips)
毛利亏损:
-169.82 USD (24 987 pips)
最大连续赢利:
6 (20.30 USD)
最大连续盈利:
25.92 USD (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
38.06%
最大入金加载:
15.55%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.05
长期交易:
50 (52.08%)
短期交易:
46 (47.92%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
3.24 USD
平均损失:
-4.04 USD
最大连续失误:
13 (-101.19 USD)
最大连续亏损:
-101.19 USD (13)
每月增长:
1.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
93.78 USD
最大值:
101.19 USD (12.53%)
相对跌幅:
结余:
12.53% (101.19 USD)
净值:
12.62% (98.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|18
|GBPJPY.r
|17
|CHFJPY.r
|14
|USDAUD.r
|11
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|5
|CHFUSD.r
|4
|EURNZD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD.r
|-81
|GBPJPY.r
|24
|CHFJPY.r
|18
|USDAUD.r
|25
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|7
|CHFUSD.r
|17
|EURNZD.r
|7
|AUDNZD.r
|6
|EURAUD.r
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD.r
|-12K
|GBPJPY.r
|3.6K
|CHFJPY.r
|2.8K
|USDAUD.r
|1.8K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|952
|CHFUSD.r
|1.8K
|EURNZD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|EURAUD.r
|959
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.42 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +20.30 USD
最大连续亏损: -101.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
805
USD
USD
12
100%
96
56%
38%
1.02
0.05
USD
USD
13%
1:100