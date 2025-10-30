- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
96
利益トレード:
54 (56.25%)
損失トレード:
42 (43.75%)
ベストトレード:
16.42 USD
最悪のトレード:
-16.17 USD
総利益:
174.77 USD (24 091 pips)
総損失:
-169.82 USD (24 987 pips)
最大連続の勝ち:
6 (20.30 USD)
最大連続利益:
25.92 USD (5)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
38.06%
最大入金額:
15.55%
最近のトレード:
52 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
50 (52.08%)
短いトレード:
46 (47.92%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
3.24 USD
平均損失:
-4.04 USD
最大連続の負け:
13 (-101.19 USD)
最大連続損失:
-101.19 USD (13)
月間成長:
1.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
93.78 USD
最大の:
101.19 USD (12.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.53% (101.19 USD)
エクイティによる:
12.62% (98.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD.r
|18
|GBPJPY.r
|17
|CHFJPY.r
|14
|USDAUD.r
|11
|USDJPY.r
|9
|SGDJPY.r
|8
|GBPCAD.r
|5
|CHFUSD.r
|4
|EURNZD.r
|4
|AUDNZD.r
|4
|EURAUD.r
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD.r
|-81
|GBPJPY.r
|24
|CHFJPY.r
|18
|USDAUD.r
|25
|USDJPY.r
|-17
|SGDJPY.r
|-8
|GBPCAD.r
|7
|CHFUSD.r
|17
|EURNZD.r
|7
|AUDNZD.r
|6
|EURAUD.r
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD.r
|-12K
|GBPJPY.r
|3.6K
|CHFJPY.r
|2.8K
|USDAUD.r
|1.8K
|USDJPY.r
|-2.1K
|SGDJPY.r
|-976
|GBPCAD.r
|952
|CHFUSD.r
|1.8K
|EURNZD.r
|1.2K
|AUDNZD.r
|1.1K
|EURAUD.r
|959
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.42 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +20.30 USD
最大連続損失: -101.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
805
USD
USD
12
100%
96
56%
38%
1.02
0.05
USD
USD
13%
1:100