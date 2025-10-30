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Сигналы / MetaTrader 5 / Miracle99
Riyo Kusriyanto

Miracle99

Riyo Kusriyanto
Riyo Kusriyanto

Riyo Kusriyanto

I am a professional trader with 10 years of experience
2 комментария
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 75 USD в месяц
прирост с 2025 772%
EGlobalTrade-Classic
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
688
Прибыльных трейдов:
508 (73.83%)
Убыточных трейдов:
180 (26.16%)
Лучший трейд:
432.52 USD
Худший трейд:
-297.01 USD
Общая прибыль:
11 181.22 USD (4 966 126 pips)
Общий убыток:
-4 024.07 USD (4 466 213 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (134.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 305.58 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
78.89%
Макс. загрузка депозита:
36.01%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.44
Длинных трейдов:
358 (52.03%)
Коротких трейдов:
330 (47.97%)
Профит фактор:
2.78
Мат. ожидание:
10.40 USD
Средняя прибыль:
22.01 USD
Средний убыток:
-22.36 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-92.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-379.40 USD (2)
Прирост в месяц:
38.13%
Годовой прогноз:
462.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
435.25 USD (11.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.08% (450.37 USD)
По эквити:
59.40% (2 045.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 193
BTCUSD 172
USDCAD 49
AUDUSD 44
EURUSD 32
USDJPY 29
AUDJPY 25
NZDUSD 22
EURNZD 20
EURJPY 19
AUDNZD 17
CHFJPY 16
GBPNZD 9
GBPCAD 6
GBPUSD 6
EURAUD 6
USDCHF 4
NZDJPY 4
AUDCAD 3
CADJPY 3
GBPAUD 3
NZDCHF 2
EURCAD 1
GBPJPY 1
GBPCHF 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 50
USDCAD 515
AUDUSD -186
EURUSD 441
USDJPY 107
AUDJPY 1.3K
NZDUSD 186
EURNZD 599
EURJPY 704
AUDNZD 439
CHFJPY 292
GBPNZD 62
GBPCAD 218
GBPUSD 92
EURAUD 22
USDCHF 128
NZDJPY 263
AUDCAD 279
CADJPY 3
GBPAUD 163
NZDCHF 2
EURCAD 4
GBPJPY 1
GBPCHF 16
XAGUSD 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1M
BTCUSD -550K
USDCAD 2.3K
AUDUSD -1.4K
EURUSD 2.5K
USDJPY 1.6K
AUDJPY 11K
NZDUSD 2.8K
EURNZD 3.1K
EURJPY 9.2K
AUDNZD 4.8K
CHFJPY 5.4K
GBPNZD 744
GBPCAD 797
GBPUSD 986
EURAUD 442
USDCHF 492
NZDJPY 900
AUDCAD 900
CADJPY 76
GBPAUD 1K
NZDCHF 40
EURCAD 66
GBPJPY 44
GBPCHF 266
XAGUSD 1.2K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +432.52 USD
Худший трейд: -297 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +134.69 USD
Макс. убыток в серии: -92.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.05 × 401
ThreeTrader-Live
1.13 × 62
RoboForex-Pro
2.00 × 1
Bybit-Live
3.00 × 6
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Scalping moment gold
Нет отзывов
2026.08.10 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 13:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.28 00:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.27 12:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 12:42
No swaps are charged
2026.07.14 12:42
No swaps are charged
2026.07.06 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.30 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 19:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 12:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Miracle99
75 USD в месяц
772%
0
0
USD
5.2K
USD
40
0%
688
73%
79%
2.77
10.40
USD
59%
1:500
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