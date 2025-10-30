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Всего трейдов:
688
Прибыльных трейдов:
508 (73.83%)
Убыточных трейдов:
180 (26.16%)
Лучший трейд:
432.52 USD
Худший трейд:
-297.01 USD
Общая прибыль:
11 181.22 USD (4 966 126 pips)
Общий убыток:
-4 024.07 USD (4 466 213 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (134.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 305.58 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
78.89%
Макс. загрузка депозита:
36.01%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.44
Длинных трейдов:
358 (52.03%)
Коротких трейдов:
330 (47.97%)
Профит фактор:
2.78
Мат. ожидание:
10.40 USD
Средняя прибыль:
22.01 USD
Средний убыток:
-22.36 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-92.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-379.40 USD (2)
Прирост в месяц:
38.13%
Годовой прогноз:
462.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
435.25 USD (11.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.08% (450.37 USD)
По эквити:
59.40% (2 045.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|BTCUSD
|172
|USDCAD
|49
|AUDUSD
|44
|EURUSD
|32
|USDJPY
|29
|AUDJPY
|25
|NZDUSD
|22
|EURNZD
|20
|EURJPY
|19
|AUDNZD
|17
|CHFJPY
|16
|GBPNZD
|9
|GBPCAD
|6
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|6
|USDCHF
|4
|NZDJPY
|4
|AUDCAD
|3
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|3
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|50
|USDCAD
|515
|AUDUSD
|-186
|EURUSD
|441
|USDJPY
|107
|AUDJPY
|1.3K
|NZDUSD
|186
|EURNZD
|599
|EURJPY
|704
|AUDNZD
|439
|CHFJPY
|292
|GBPNZD
|62
|GBPCAD
|218
|GBPUSD
|92
|EURAUD
|22
|USDCHF
|128
|NZDJPY
|263
|AUDCAD
|279
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|163
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|4
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|16
|XAGUSD
|62
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1M
|BTCUSD
|-550K
|USDCAD
|2.3K
|AUDUSD
|-1.4K
|EURUSD
|2.5K
|USDJPY
|1.6K
|AUDJPY
|11K
|NZDUSD
|2.8K
|EURNZD
|3.1K
|EURJPY
|9.2K
|AUDNZD
|4.8K
|CHFJPY
|5.4K
|GBPNZD
|744
|GBPCAD
|797
|GBPUSD
|986
|EURAUD
|442
|USDCHF
|492
|NZDJPY
|900
|AUDCAD
|900
|CADJPY
|76
|GBPAUD
|1K
|NZDCHF
|40
|EURCAD
|66
|GBPJPY
|44
|GBPCHF
|266
|XAGUSD
|1.2K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
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- Просадка
Лучший трейд: +432.52 USD
Худший трейд: -297 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +134.69 USD
Макс. убыток в серии: -92.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.05 × 401
|
ThreeTrader-Live
|1.13 × 62
|
RoboForex-Pro
|2.00 × 1
|
Bybit-Live
|3.00 × 6
Scalping moment gold
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
75 USD в месяц
772%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
40
0%
688
73%
79%
2.77
10.40
USD
USD
59%
1:500