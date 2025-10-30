Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 7 ICMarketsSC-MT5-4 0.05 × 401 ThreeTrader-Live 1.13 × 62 RoboForex-Pro 2.00 × 1 Bybit-Live 3.00 × 6 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика