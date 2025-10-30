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Signals / MetaTrader 5 / Miracle99
Riyo Kusriyanto

Miracle99

Riyo Kusriyanto
Riyo Kusriyanto

Riyo Kusriyanto

I am a professional trader with 8 years of experience
2 comments
0 reviews
Reliability
40 weeks
0 / 0 USD
Copy for 75 USD per month
growth since 2025 772%
EGlobalTrade-Classic
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
688
Profit Trades:
508 (73.83%)
Loss Trades:
180 (26.16%)
Best trade:
432.52 USD
Worst trade:
-297.01 USD
Gross Profit:
11 181.22 USD (4 966 126 pips)
Gross Loss:
-4 020.57 USD (4 466 213 pips)
Maximum consecutive wins:
30 (134.69 USD)
Maximal consecutive profit:
1 305.58 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading activity:
81.27%
Max deposit load:
36.01%
Latest trade:
8 days ago
Trades per week:
2
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
16.45
Long Trades:
358 (52.03%)
Short Trades:
330 (47.97%)
Profit Factor:
2.78
Expected Payoff:
10.41 USD
Average Profit:
22.01 USD
Average Loss:
-22.34 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-92.63 USD)
Maximal consecutive loss:
-379.40 USD (2)
Monthly growth:
46.50%
Annual Forecast:
564.20%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.07 USD
Maximal:
435.25 USD (11.85%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.08% (450.37 USD)
By Equity:
59.40% (2 045.48 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 193
BTCUSD 172
USDCAD 49
AUDUSD 44
EURUSD 32
USDJPY 29
AUDJPY 25
NZDUSD 22
EURNZD 20
EURJPY 19
AUDNZD 17
CHFJPY 16
GBPNZD 9
GBPCAD 6
GBPUSD 6
EURAUD 6
USDCHF 4
NZDJPY 4
AUDCAD 3
CADJPY 3
GBPAUD 3
NZDCHF 2
EURCAD 1
GBPJPY 1
GBPCHF 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 50
USDCAD 515
AUDUSD -186
EURUSD 441
USDJPY 107
AUDJPY 1.3K
NZDUSD 186
EURNZD 599
EURJPY 704
AUDNZD 439
CHFJPY 292
GBPNZD 62
GBPCAD 218
GBPUSD 92
EURAUD 22
USDCHF 128
NZDJPY 263
AUDCAD 279
CADJPY 3
GBPAUD 163
NZDCHF 2
EURCAD 4
GBPJPY 1
GBPCHF 16
XAGUSD 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1M
BTCUSD -550K
USDCAD 2.3K
AUDUSD -1.4K
EURUSD 2.5K
USDJPY 1.6K
AUDJPY 11K
NZDUSD 2.8K
EURNZD 3.1K
EURJPY 9.2K
AUDNZD 4.8K
CHFJPY 5.4K
GBPNZD 744
GBPCAD 797
GBPUSD 986
EURAUD 442
USDCHF 492
NZDJPY 900
AUDCAD 900
CADJPY 76
GBPAUD 1K
NZDCHF 40
EURCAD 66
GBPJPY 44
GBPCHF 266
XAGUSD 1.2K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +432.52 USD
Worst trade: -297 USD
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +134.69 USD
Maximal consecutive loss: -92.63 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "EGlobalTrade-Classic" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.05 × 400
ThreeTrader-Live
1.13 × 62
RoboForex-Pro
2.00 × 1
Bybit-Live
3.00 × 6
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Scalping moment gold
No reviews
2026.08.06 13:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.28 00:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.27 12:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 12:42
No swaps are charged
2026.07.14 12:42
No swaps are charged
2026.07.06 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.30 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 19:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 12:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 09:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Miracle99
75 USD per month
772%
0
0
USD
5.2K
USD
40
0%
688
73%
81%
2.78
10.41
USD
59%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.