- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
688
盈利交易:
508 (73.83%)
亏损交易:
180 (26.16%)
最好交易:
432.52 USD
最差交易:
-297.01 USD
毛利:
11 181.22 USD (4 966 126 pips)
毛利亏损:
-4 034.57 USD (4 466 213 pips)
最大连续赢利:
30 (134.69 USD)
最大连续盈利:
1 305.58 USD (15)
夏普比率:
0.24
交易活动:
78.89%
最大入金加载:
36.01%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
16.42
长期交易:
358 (52.03%)
短期交易:
330 (47.97%)
利润因子:
2.77
预期回报:
10.39 USD
平均利润:
22.01 USD
平均损失:
-22.41 USD
最大连续失误:
14 (-92.63 USD)
最大连续亏损:
-379.40 USD (2)
每月增长:
35.49%
年度预测:
430.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
435.25 USD (11.85%)
相对跌幅:
结余:
15.08% (450.37 USD)
净值:
59.40% (2 045.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|BTCUSD
|172
|USDCAD
|49
|AUDUSD
|44
|EURUSD
|32
|USDJPY
|29
|AUDJPY
|25
|NZDUSD
|22
|EURNZD
|20
|EURJPY
|19
|AUDNZD
|17
|CHFJPY
|16
|GBPNZD
|9
|GBPCAD
|6
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|6
|USDCHF
|4
|NZDJPY
|4
|AUDCAD
|3
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|3
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|50
|USDCAD
|515
|AUDUSD
|-186
|EURUSD
|441
|USDJPY
|107
|AUDJPY
|1.3K
|NZDUSD
|186
|EURNZD
|599
|EURJPY
|704
|AUDNZD
|439
|CHFJPY
|292
|GBPNZD
|62
|GBPCAD
|218
|GBPUSD
|92
|EURAUD
|22
|USDCHF
|128
|NZDJPY
|263
|AUDCAD
|279
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|163
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|4
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|16
|XAGUSD
|62
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1M
|BTCUSD
|-550K
|USDCAD
|2.3K
|AUDUSD
|-1.4K
|EURUSD
|2.5K
|USDJPY
|1.6K
|AUDJPY
|11K
|NZDUSD
|2.8K
|EURNZD
|3.1K
|EURJPY
|9.2K
|AUDNZD
|4.8K
|CHFJPY
|5.4K
|GBPNZD
|744
|GBPCAD
|797
|GBPUSD
|986
|EURAUD
|442
|USDCHF
|492
|NZDJPY
|900
|AUDCAD
|900
|CADJPY
|76
|GBPAUD
|1K
|NZDCHF
|40
|EURCAD
|66
|GBPJPY
|44
|GBPCHF
|266
|XAGUSD
|1.2K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +432.52 USD
最差交易: -297 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +134.69 USD
最大连续亏损: -92.63 USD
Scalping moment gold
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月75 USD
772%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
40
0%
688
73%
79%
2.77
10.39
USD
USD
59%
1:500