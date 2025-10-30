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Riyo Kusriyanto

Miracle99

Riyo Kusriyanto
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508 (73.83%)
亏损交易:
180 (26.16%)
最好交易:
432.52 USD
最差交易:
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毛利:
11 181.22 USD (4 966 126 pips)
毛利亏损:
-4 034.57 USD (4 466 213 pips)
最大连续赢利:
30 (134.69 USD)
最大连续盈利:
1 305.58 USD (15)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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长期交易:
358 (52.03%)
短期交易:
330 (47.97%)
利润因子:
2.77
预期回报:
10.39 USD
平均利润:
22.01 USD
平均损失:
-22.41 USD
最大连续失误:
14 (-92.63 USD)
最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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结余跌幅:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
15.08% (450.37 USD)
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 193
BTCUSD 172
USDCAD 49
AUDUSD 44
EURUSD 32
USDJPY 29
AUDJPY 25
NZDUSD 22
EURNZD 20
EURJPY 19
AUDNZD 17
CHFJPY 16
GBPNZD 9
GBPCAD 6
GBPUSD 6
EURAUD 6
USDCHF 4
NZDJPY 4
AUDCAD 3
CADJPY 3
GBPAUD 3
NZDCHF 2
EURCAD 1
GBPJPY 1
GBPCHF 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 50
USDCAD 515
AUDUSD -186
EURUSD 441
USDJPY 107
AUDJPY 1.3K
NZDUSD 186
EURNZD 599
EURJPY 704
AUDNZD 439
CHFJPY 292
GBPNZD 62
GBPCAD 218
GBPUSD 92
EURAUD 22
USDCHF 128
NZDJPY 263
AUDCAD 279
CADJPY 3
GBPAUD 163
NZDCHF 2
EURCAD 4
GBPJPY 1
GBPCHF 16
XAGUSD 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1M
BTCUSD -550K
USDCAD 2.3K
AUDUSD -1.4K
EURUSD 2.5K
USDJPY 1.6K
AUDJPY 11K
NZDUSD 2.8K
EURNZD 3.1K
EURJPY 9.2K
AUDNZD 4.8K
CHFJPY 5.4K
GBPNZD 744
GBPCAD 797
GBPUSD 986
EURAUD 442
USDCHF 492
NZDJPY 900
AUDCAD 900
CADJPY 76
GBPAUD 1K
NZDCHF 40
EURCAD 66
GBPJPY 44
GBPCHF 266
XAGUSD 1.2K
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2026.08.10 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 13:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.28 00:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.27 12:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 12:42
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No swaps are charged
2026.07.06 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 13:31
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2026.07.06 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.30 20:10
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2026.06.30 19:10
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2026.06.30 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 12:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 11:04
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