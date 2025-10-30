- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
96.43 USD
Worst Trade:
-5.73 USD
Profitto lordo:
156.90 USD (156 892 pips)
Perdita lorda:
-6.08 USD (5 725 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (156.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.38%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
26.00
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
25.81
Profitto previsto:
37.71 USD
Profitto medio:
52.30 USD
Perdita media:
-6.08 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.73 USD (1)
Crescita mensile:
7.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
5.80 USD (0.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.45% (31.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|151K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +96.43 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +156.90 USD
Massima perdita consecutiva: -5.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Scalping moment gold
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
0%
4
75%
100%
25.80
37.71
USD
USD
1%
1:500