Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
37 (45.12%)
Убыточных трейдов:
45 (54.88%)
Лучший трейд:
146.10 USD
Худший трейд:
-83.60 USD
Общая прибыль:
871.53 USD (87 517 pips)
Общий убыток:
-948.90 USD (93 543 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (268.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
268.21 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
39.72%
Макс. загрузка депозита:
36.87%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
56 (68.29%)
Коротких трейдов:
26 (31.71%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.94 USD
Средняя прибыль:
23.55 USD
Средний убыток:
-21.09 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-115.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.84 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.51%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
344.70 USD
Максимальная:
641.90 USD (49.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.52% (641.79 USD)
По эквити:
4.15% (83.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-77
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +146.10 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +268.21 USD
Макс. убыток в серии: -115.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.22 × 867
|
FBS-Real
|10.00 × 1
This is a Live Signal using the Prop Firm "Prop Firm Gold EA"
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
10
98%
82
45%
40%
0.91
-0.94
USD
USD
25%
1:200