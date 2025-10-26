- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
82
盈利交易:
37 (45.12%)
亏损交易:
45 (54.88%)
最好交易:
146.10 USD
最差交易:
-83.60 USD
毛利:
871.53 USD (87 517 pips)
毛利亏损:
-948.90 USD (93 543 pips)
最大连续赢利:
9 (268.21 USD)
最大连续盈利:
268.21 USD (9)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
39.72%
最大入金加载:
36.87%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
56 (68.29%)
短期交易:
26 (31.71%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.94 USD
平均利润:
23.55 USD
平均损失:
-21.09 USD
最大连续失误:
7 (-115.23 USD)
最大连续亏损:
-143.84 USD (5)
每月增长:
-1.51%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
344.70 USD
最大值:
641.90 USD (49.48%)
相对跌幅:
结余:
24.52% (641.79 USD)
净值:
4.15% (83.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-77
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +146.10 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +268.21 USD
最大连续亏损: -115.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.22 × 867
|
FBS-Real
|10.00 × 1
This is a Live Signal using the Prop Firm "Prop Firm Gold EA"
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
10
98%
82
45%
40%
0.91
-0.94
USD
USD
25%
1:200