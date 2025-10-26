- 자본
- 축소
트레이드:
93
이익 거래:
42 (45.16%)
손실 거래:
51 (54.84%)
최고의 거래:
146.10 USD
최악의 거래:
-83.60 USD
총 수익:
982.18 USD (98 635 pips)
총 손실:
-1 103.05 USD (108 758 pips)
연속 최대 이익:
10 (289.48 USD)
연속 최대 이익:
289.48 USD (10)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
55.00%
최대 입금량:
36.87%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.19
롱(주식매수):
65 (69.89%)
숏(주식차입매도):
28 (30.11%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-1.30 USD
평균 이익:
23.39 USD
평균 손실:
-21.63 USD
연속 최대 손실:
7 (-115.23 USD)
연속 최대 손실:
-143.84 USD (5)
월별 성장률:
-0.78%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
344.70 USD
최대한의:
641.90 USD (49.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.52% (641.79 USD)
자본금별:
4.15% (83.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-121
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +146.10 USD
최악의 거래: -84 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +289.48 USD
연속 최대 손실: -115.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.34 × 928
|
FBS-Real
|10.00 × 1
