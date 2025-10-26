- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
81
利益トレード:
36 (44.44%)
損失トレード:
45 (55.56%)
ベストトレード:
75.96 USD
最悪のトレード:
-83.60 USD
総利益:
725.43 USD (72 896 pips)
総損失:
-948.79 USD (93 543 pips)
最大連続の勝ち:
8 (122.11 USD)
最大連続利益:
166.88 USD (5)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
39.54%
最大入金額:
36.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.35
長いトレード:
56 (69.14%)
短いトレード:
25 (30.86%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-2.76 USD
平均利益:
20.15 USD
平均損失:
-21.08 USD
最大連続の負け:
7 (-115.23 USD)
最大連続損失:
-143.84 USD (5)
月間成長:
-10.61%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
344.70 USD
最大の:
641.90 USD (49.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.52% (641.79 USD)
エクイティによる:
4.15% (83.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-223
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +75.96 USD
最悪のトレード: -84 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +122.11 USD
最大連続損失: -115.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
This is a Live Signal using the Prop Firm "Prop Firm Gold EA"
レビューなし
