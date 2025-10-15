СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Never2
Huu Tai Hoang

Never2

Huu Tai Hoang
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
FTMO-Server2
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
198
Прибыльных трейдов:
100 (50.50%)
Убыточных трейдов:
98 (49.49%)
Лучший трейд:
2 389.43 USD
Худший трейд:
-1 780.30 USD
Общая прибыль:
46 756.19 USD (330 428 pips)
Общий убыток:
-52 109.71 USD (591 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (6 756.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 756.53 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
59.11%
Макс. загрузка депозита:
77.49%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
121 (61.11%)
Коротких трейдов:
77 (38.89%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-27.04 USD
Средняя прибыль:
467.56 USD
Средний убыток:
-531.73 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 582.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 176.10 USD (5)
Прирост в месяц:
1.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 575.12 USD
Максимальная:
11 757.44 USD (5.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.87% (11 744.94 USD)
По эквити:
1.33% (2 579.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUAUD 11
XAUUSD 10
EURUSD 8
EURAUD 8
NZDCHF 8
DOGEUSD 8
USDCAD 7
UK100.cash 7
HK50.cash 6
AUS200.cash 6
GBPCHF 6
ETHUSD 6
DASHUSD 5
GBPUSD 5
USDCHF 5
EURNZD 5
GBPJPY 4
GBPCAD 4
JP225.cash 4
VECUSD 4
BTCUSD 4
XRPUSD 3
LTCUSD 3
US30.cash 3
FRA40.cash 3
BNBUSD 3
ICPUSD 3
FETUSD 3
AUDNZD 3
XAUEUR 2
USOIL.cash 2
AVAUSD 2
COFFEE.c 2
CHFJPY 2
BARUSD 2
XAGUSD 2
ETCUSD 2
UNIUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 2
AUDCHF 2
AUDJPY 1
EURJPY 1
IMXUSD 1
GER40.cash 1
UKOIL.cash 1
GBPNZD 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
NERUSD 1
NZDCAD 1
N25.cash 1
EURCHF 1
EU50.cash 1
SPN35.cash 1
USDSGD 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
US100.cash 1
XMRUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUAUD -522
XAUUSD 3.5K
EURUSD 212
EURAUD 72
NZDCHF -2.1K
DOGEUSD -248
USDCAD 346
UK100.cash -1.3K
HK50.cash -3.3K
AUS200.cash -1.7K
GBPCHF 664
ETHUSD -396
DASHUSD 1.5K
GBPUSD -423
USDCHF -1.1K
EURNZD -1.4K
GBPJPY 3.6K
GBPCAD -1.5K
JP225.cash 1.3K
VECUSD -944
BTCUSD -308
XRPUSD -1.6K
LTCUSD -1.6K
US30.cash 150
FRA40.cash -558
BNBUSD 1.1K
ICPUSD -1.4K
FETUSD -301
AUDNZD 909
XAUEUR 553
USOIL.cash -987
AVAUSD 314
COFFEE.c -716
CHFJPY -959
BARUSD -1K
XAGUSD 888
ETCUSD -14
UNIUSD -420
NZDUSD -640
EURGBP 269
AUDCHF -688
AUDJPY 182
EURJPY -915
IMXUSD -290
GER40.cash 76
UKOIL.cash -30
GBPNZD -427
AUDCAD 284
AUDUSD 2K
NERUSD -4
NZDCAD 903
N25.cash 631
EURCHF 137
EU50.cash 436
SPN35.cash 1.2K
USDSGD -868
CADJPY 1.2K
NZDJPY -12
US100.cash 737
XMRUSD 104
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUAUD -1.6K
XAUUSD 15K
EURUSD 41
EURAUD 256
NZDCHF -148
DOGEUSD -168
USDCAD 677
UK100.cash -5.6K
HK50.cash -71K
AUS200.cash -5.1K
GBPCHF -66
ETHUSD -1.8K
DASHUSD 153
GBPUSD -164
USDCHF -221
EURNZD -334
GBPJPY 2.6K
GBPCAD -415
JP225.cash 42K
VECUSD -92
BTCUSD -256K
XRPUSD -16K
LTCUSD -1.2K
US30.cash 2.3K
FRA40.cash -2.1K
BNBUSD 2.4K
ICPUSD -328
FETUSD -36
AUDNZD 291
XAUEUR 1.9K
USOIL.cash -621
AVAUSD 32
COFFEE.c -374
CHFJPY -371
BARUSD -1K
XAGUSD 621
ETCUSD 3
UNIUSD -886
NZDUSD -83
EURGBP 108
AUDCHF -76
AUDJPY 64
EURJPY -397
IMXUSD -32
GER40.cash 1.2K
UKOIL.cash -18
GBPNZD -179
AUDCAD 60
AUDUSD 402
NERUSD -35
NZDCAD 178
N25.cash 421
EURCHF 20
EU50.cash 1.5K
SPN35.cash 15K
USDSGD -133
CADJPY 329
NZDJPY 3
US100.cash 16K
XMRUSD 249
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 389.43 USD
Худший трейд: -1 780 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6 756.53 USD
Макс. убыток в серии: -2 582.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.19 23:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 16:31
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 16:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 16:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 08:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 08:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 08:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Never2
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
195K
USD
11
0%
198
50%
59%
0.89
-27.04
USD
6%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.