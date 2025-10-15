- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
198
Прибыльных трейдов:
100 (50.50%)
Убыточных трейдов:
98 (49.49%)
Лучший трейд:
2 389.43 USD
Худший трейд:
-1 780.30 USD
Общая прибыль:
46 756.19 USD (330 428 pips)
Общий убыток:
-52 109.71 USD (591 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (6 756.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 756.53 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
59.11%
Макс. загрузка депозита:
77.49%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
121 (61.11%)
Коротких трейдов:
77 (38.89%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-27.04 USD
Средняя прибыль:
467.56 USD
Средний убыток:
-531.73 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 582.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 176.10 USD (5)
Прирост в месяц:
1.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 575.12 USD
Максимальная:
11 757.44 USD (5.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.87% (11 744.94 USD)
По эквити:
1.33% (2 579.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUAUD
|11
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|8
|EURAUD
|8
|NZDCHF
|8
|DOGEUSD
|8
|USDCAD
|7
|UK100.cash
|7
|HK50.cash
|6
|AUS200.cash
|6
|GBPCHF
|6
|ETHUSD
|6
|DASHUSD
|5
|GBPUSD
|5
|USDCHF
|5
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|GBPCAD
|4
|JP225.cash
|4
|VECUSD
|4
|BTCUSD
|4
|XRPUSD
|3
|LTCUSD
|3
|US30.cash
|3
|FRA40.cash
|3
|BNBUSD
|3
|ICPUSD
|3
|FETUSD
|3
|AUDNZD
|3
|XAUEUR
|2
|USOIL.cash
|2
|AVAUSD
|2
|COFFEE.c
|2
|CHFJPY
|2
|BARUSD
|2
|XAGUSD
|2
|ETCUSD
|2
|UNIUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|AUDCHF
|2
|AUDJPY
|1
|EURJPY
|1
|IMXUSD
|1
|GER40.cash
|1
|UKOIL.cash
|1
|GBPNZD
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|NERUSD
|1
|NZDCAD
|1
|N25.cash
|1
|EURCHF
|1
|EU50.cash
|1
|SPN35.cash
|1
|USDSGD
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|US100.cash
|1
|XMRUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUAUD
|-522
|XAUUSD
|3.5K
|EURUSD
|212
|EURAUD
|72
|NZDCHF
|-2.1K
|DOGEUSD
|-248
|USDCAD
|346
|UK100.cash
|-1.3K
|HK50.cash
|-3.3K
|AUS200.cash
|-1.7K
|GBPCHF
|664
|ETHUSD
|-396
|DASHUSD
|1.5K
|GBPUSD
|-423
|USDCHF
|-1.1K
|EURNZD
|-1.4K
|GBPJPY
|3.6K
|GBPCAD
|-1.5K
|JP225.cash
|1.3K
|VECUSD
|-944
|BTCUSD
|-308
|XRPUSD
|-1.6K
|LTCUSD
|-1.6K
|US30.cash
|150
|FRA40.cash
|-558
|BNBUSD
|1.1K
|ICPUSD
|-1.4K
|FETUSD
|-301
|AUDNZD
|909
|XAUEUR
|553
|USOIL.cash
|-987
|AVAUSD
|314
|COFFEE.c
|-716
|CHFJPY
|-959
|BARUSD
|-1K
|XAGUSD
|888
|ETCUSD
|-14
|UNIUSD
|-420
|NZDUSD
|-640
|EURGBP
|269
|AUDCHF
|-688
|AUDJPY
|182
|EURJPY
|-915
|IMXUSD
|-290
|GER40.cash
|76
|UKOIL.cash
|-30
|GBPNZD
|-427
|AUDCAD
|284
|AUDUSD
|2K
|NERUSD
|-4
|NZDCAD
|903
|N25.cash
|631
|EURCHF
|137
|EU50.cash
|436
|SPN35.cash
|1.2K
|USDSGD
|-868
|CADJPY
|1.2K
|NZDJPY
|-12
|US100.cash
|737
|XMRUSD
|104
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUAUD
|-1.6K
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|41
|EURAUD
|256
|NZDCHF
|-148
|DOGEUSD
|-168
|USDCAD
|677
|UK100.cash
|-5.6K
|HK50.cash
|-71K
|AUS200.cash
|-5.1K
|GBPCHF
|-66
|ETHUSD
|-1.8K
|DASHUSD
|153
|GBPUSD
|-164
|USDCHF
|-221
|EURNZD
|-334
|GBPJPY
|2.6K
|GBPCAD
|-415
|JP225.cash
|42K
|VECUSD
|-92
|BTCUSD
|-256K
|XRPUSD
|-16K
|LTCUSD
|-1.2K
|US30.cash
|2.3K
|FRA40.cash
|-2.1K
|BNBUSD
|2.4K
|ICPUSD
|-328
|FETUSD
|-36
|AUDNZD
|291
|XAUEUR
|1.9K
|USOIL.cash
|-621
|AVAUSD
|32
|COFFEE.c
|-374
|CHFJPY
|-371
|BARUSD
|-1K
|XAGUSD
|621
|ETCUSD
|3
|UNIUSD
|-886
|NZDUSD
|-83
|EURGBP
|108
|AUDCHF
|-76
|AUDJPY
|64
|EURJPY
|-397
|IMXUSD
|-32
|GER40.cash
|1.2K
|UKOIL.cash
|-18
|GBPNZD
|-179
|AUDCAD
|60
|AUDUSD
|402
|NERUSD
|-35
|NZDCAD
|178
|N25.cash
|421
|EURCHF
|20
|EU50.cash
|1.5K
|SPN35.cash
|15K
|USDSGD
|-133
|CADJPY
|329
|NZDJPY
|3
|US100.cash
|16K
|XMRUSD
|249
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 389.43 USD
Худший трейд: -1 780 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6 756.53 USD
Макс. убыток в серии: -2 582.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
195K
USD
USD
11
0%
198
50%
59%
0.89
-27.04
USD
USD
6%
1:30